VIDEO | El incómodo momento entre Jordi Alba y Antonella Rocuzzo

La coincidencia de estilos entre Jordi Alba y Lionel Messi fue innegable en esta ocasión. Pues ambos lucen un look caracterizado por el cabello corto y un corte de barba parecido.

En el clip, se puede observar cómo en un gesto de emoción compartida, por la victoria obtenida en penales contra el Cincinnati en las semifinales de la US Open Cup, Antonella, estuvo a punto de darle un beso a quien creyó que era su marido. No obstante, al encontrarse a escasa distancia, se percató de su error.

Cabe resaltar que esta victoria calificó al equipo de las garzas a la ansiada final, en la que se medirán ante el Red Bulls de Nueva York, un encuentro esperado que está programado para este sábado a las 17:30 hora guatemalteca.

🗣️ Coming to you live from Times Square…

Watch @NewYorkRedBulls vs. @InterMiamiCF on the big screen, Saturday at 7:30pm ET.#MLSSeasonPass x @AppleTV pic.twitter.com/qZYHtMCW0I

— Major League Soccer (@MLS) August 26, 2023