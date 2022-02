VIDEO: El insólito gol del veterano y leyenda Atiba Hutchinson de Canadá ante El Salvador que les pone cada vez más cerca del Mundial de Qatar

El gol del veterano jugador fue todo una locura, una “chiripa”, como se dice en Guatemala. Salió de un centro desde la derecho, rebote tras rebote, y finalmente le topó entre el cuello y la espalda y balón se fue para adentro. Fue el 1-0 que necesitaban para asegurar su boleto, aunque aún faltan tres fechas por disputar.

Cuando el partido parecía caso juzgado, apareció en el minuto 93 el delantero del Lille francés Jonathan David para consolidar la ventaja que había adelantado Hutchinson.

A 4 puntos en la clasificación sigue a Canadá la selección de Estados Unidos, que este mismo miércoles vapuleó en Saint Paul por 3-0 al colista equipo de Honduras.

Los salvadoreños quedaron estacionados en el antepenúltimo puesto con 9 enteros. El telón del octogonal final de la Concacaf caerá dentro de tres jornadas en marzo, los días 24, 27 y 30.

Los pupilos de John Herdman, el entrenador que fue celebridad como seleccionador femenino de Canadá, se estrellaron este miércoles con el rocoso muro montado por la selección de El Salvador hasta que aparecieron Hutchinson y David para poner todas las cosas en orden.

