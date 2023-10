VIDEO | El Milán conquista la cima de la Serie A ante el Génova con gol de Christian Pulisic y Olivier Giroud de portero

De esta manera, el cuadro que comanda Stefano Pioli consiguió tres puntos valiosos ante el Génova, un equipo que ya había sorprendido anteriormente en la temporada venciendo al Lazio, empatando con el Nápoles y goleando al Roma.

En esta misma línea, parecía que su ex jugador, hoy en el banco genovés, Alberto Gilardino encaminaría a los suyos a dejar sin premio al Milán, otro de los grandes clubes en Italia. Sin embargo, el estadounidense, Pulisic cambió el rumbo del encuentro en el minuto 87.

La ‘Unidad B’ de los lombardos, inicialmente alineada por Pioli, no logró abrir la defensa de local en el Luigi Ferraris durante la primera mitad. Esto llevó al entrenador a realizar cambios en el descanso, dando entrada a Rafael Leao y Pulisic en lugar de Okafor y Chukwueze.

Con estos cambios, el Milan mejoró su ataque y se volvió más agresivo, aunque aún le costaba encontrar claridad. Por eso mismo, Giroud ingresó para reforzar el área, y los centros laterales crearon oportunidades, incluido un remate picado de Leao que fue detenido por el portero español Josep Martínez.

Y justo cuando el cotejo daba la impresión de terminar con un empate, Pulisic, en una brillante media vuelta, superó al portero Martínez a tres minutos del tiempo cumplido. Pese a esto, los hombres de Gilardino no bajaron los brazos y buscaron desesperadamente la victoria, pero no lo consiguieron.

“Ha sido uno de los partidos más locos en los que he participado. Obviamente, es genial marcar un gol, especialmente en ese momento del juego. Estoy muy feliz, creo que nunca me había sucedido algo así en mi carrera. Tenemos que seguir así, partido a partido, pudo terminar en empate, pero claro que está bien irnos al descanso internacional en la cima”, comentó el ex jugador del Chelsea tras la victoria.

A continuación, un incidente impactante ocurrió cuando Maignan atropelló a Ekuban, lo que ocasionó su expulsión y causando que el goleador Giroud, se calzara los guantes y la casaca verde de su compañero, para ubicarse bajo los palos. Después, el disparo de Gudmundsson desde la falta provocada por Maignan se estrelló en el larguero luego de un desvío en la barrera.

Con el tiempo agotado, el portero español del Génova, Josep Martínez, subió al área rival para intentar un último remate en un saque de esquina. Sin embargo, recibió su segunda amarilla y fue expulsado. A pesar de las dos expulsiones, el partido mantuvo un ritmo frenético hasta el final.

En la última jugada, el Génova estuvo cerca de anotar, pero una espectacular intervención de Giroud aseguró la victoria del Milan. Este partido loco, en el que el gol de Pulisic fue decisivo, dejó al Milan en la cima de la Serie A, proporcionando emoción y drama a los aficionados del fútbol.

😎 ¡NO solo es goleador! TAMBIÉN ES PORTERO 🔥 Giroud se aventó un atajadón ESPECTACULAR y Milan lo ganó pic.twitter.com/XE5Vehn4z0 — Futbol Picante (@futpicante) October 7, 2023

“Estoy muy feliz y orgulloso del espíritu que demuestra este equipo. Peleamos hasta el final y logramos conseguir estos enormes tres puntos. Estoy contento de haber podido hacer esa atajada por Mike (Maignan) y para nuestros fans y el club”, dijo el ariete francés una vez consumado el triunfo.