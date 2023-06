VIDEO | El repartidor que llevó churros a la casa de Messi y su emotiva reacción

“No me pude sacar foto porque no me permitían sacar el celular. Había un montón de policías y yo no pensé que era la casa de él“.

“Me atendió uno de los nenitos con la esposa, vi a Messi a lo lejos y lo saludé. Me levantó la voz y yo me largué a llorar d ella emoción“.

Todo el relato del repartidor fue puesto en redes sociales en donde rápidamente se hizo viral, ya que son pocas las personas que tienen el gusto de poder conocer en persona al 7 veces balón de oro y recientemente campeón del mundo con la Selección de Argentina.