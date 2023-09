VIDEO | El tremendo balonazo a la cabeza de Cristiano Ronaldo a un camarógrafo con el Al-Nassr, su gol 851 y sus fans que no lo olvidan en el Manchester United

Pese a que su golpeo en ese lanzamiento de falta no vio el fondo de las redes, en las imágenes se ve cómo milímetros separaron al eterno número 7 de su preciado amigo, el gol.

Y claro, las redes sociales, se desataron, quedándose con el pelotazo al operario de la cámara que se ubicaba detrás del arco de los rivales de turno.

Sin embargo, el cotejo, vería a Cristiano conseguir anotar en dos ocasiones, una fue anulada por claro fuera de juego en tiempo de descuento, y la otra que sí valió, al minuto 78, cuando selló el destino del Al-Raed, 1-3 en el estadio del Rey Abdullah.

Cabe resaltar que este tanto es el número 851 de su carrera como profesional. Algo impresionante, si tenemos en cuenta que tiene 38 años. Además, es también su séptimo gol en sus últimos 4 juegos con el Al-Nassr.

Acaban de anular esto a Cristiano Ronaldo por fuera de juego cuando parece que el defensa habilita al portugués… Sigue la persecución contra el mejor jugador de la historia. Ni una repetición en la retransmisión. pic.twitter.com/JLCVkQixtb — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) September 16, 2023

Por si fuera poco, Cristiano ha conseguido anotar en 21 ocasiones en la misma cantidad de juegos disputados. Está de más decir que esto resalta aún más si nos fijamos en el andar de su anterior club, el Manchester United.

Y es que esta campaña, los red devils solo han podido cosechar 6 goles, todo el equipo y él solo, tiene un tanto más.

Esto también lo equipara a los goleadores de la presente temporada en otros campeonatos, como lo son el danés, Erling Haaland, del Manchester City, o el eterno futurible del Real Madrid, Kylian Mbappé, ambos con la misma cantidad de anotaciones (7).

Además, Cristiano no solo aporta marcando los goles, también los reparte, ya que en lo que llevamos de competencia cuenta con 4 asistencias, en seis fechas.

¡Nueva marca goleadora! 🐐⚽️👑 🇵🇹 Cristiano llegó a 851 goles

oficiales para superar el récord

histórico de 850 goles que hasta

hoy pertenecía a Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/6zyTPkGllp — Xavi Sol (@XaviSol_) September 16, 2023

¿Existe el karma?

Aunque estamos hablando de futbol, el karma, creencia de que todo lo malo que uno hace se devuelve, también tiene cierto elemento ocupacional dentro de los terrenos de juego.

Cada vez que pasa algo en el seno de un equipo, los aficionados no pierden la oportunidad de llamarle karma a lo que sucede cuando los papeles se invierten.

Este es el caso del Manchester United, con su actual entrenador, el neerlandés, Erik Ten Hag, quien no vive sus mejores momentos al frente de los red devils, perdido 3 de los últimos 4 partidos en la Premier y está más cerca del descenso que de la Conference League.

Siendo su último traspié este sábado ante el Brighton de Ansu Fati, 1-3 jugando en el propio teatro de los sueños. Era de esperarse que esto enardeciera más a unos aficionados, ya molestos, los cuales salieron a su estadio pidiendo la dimisión del clan estadounidense que controla al equipo, la familia Glazer.

Caño, y zurdazo a la red de Cristiano Ronaldo. Tendrá 80 años y seguirás leyendo tuits así. Es Inmortal. pic.twitter.com/umHYZxJAJp — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) September 16, 2023

Esto porque Ten Hag prácticamente corrió a Cristiano del equipo en noviembre del 2022, luego de que el cinco veces ganador del balón de oro se sincerara con el periodista Piers Morgan.

“No tengo respeto por Erik ten Hag porque él no muestra respeto por mí. Si no me muestras respeto, nunca lo tendré por ti. No hubo empatía con mi hija enferma. Me han convertido en una oveja negra”, contó el máximo goleador en la historia del Real Madrid en aquella ocasión.

Y este sábado, una vez consumada la derrota, los ultras, se lo recordaron a Ten Hag, cantando a todo pulmón “Viva Ronaldo”.

Por si fuera poco, las redes sociales también revivieron uno de sus últimos tantos con los diablos rojos, precisamente al rival de turno que, dicho sea de paso, se ubica en el cuarto puesto de la clasificación en la Premier League.

Así, la vida, igual que el futbol, también da revancha, pues desde aquella imagen de Cristiano Ronaldo abandonando el campo tras perder contra el Tottenham, pasamos a verlo como segundo mejor goleador del 2023 y como el mejor pagado del mundo.

Cristiano Ronaldo contra el Brighton 🤷🏻‍♂️ Esto no le sirve al visionario de Erik Ten Hag 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ZbRYmozFEi — MadridTotal (@MadridTotal_) September 16, 2023