VIDEO | ¡Emoción en Orlando! Un fanático grita “Te Amo” y conmueve a Lionel Messi en Disney

En un video compartido en redes, la familia camina entre la multitud, guiados por una admiradora. Messi y Antonela, intentaron camuflarse con ropa negra, para mantener un bajo perfil, pero sus expresiones encantadoras y la moda de los pequeños captaron todas las miradas.

En medio de la travesía, un fanático gritó su amor por Messi: “Messi, te amo”. El ídolo, abrazando a su hijo mayor, respondió levantando el pulgar, demostrando humildad ante el cariño de sus seguidores.

El video revela un instante único: Messi estallando una burbuja antes de la efusiva declaración de amor. Un detalle espontáneo que refleja la magia cotidiana en Disney.

Leo Messi and his family are at Disney World Resort in Orlando, Fl 👀 pic.twitter.com/1uxssniqRh

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) November 25, 2023