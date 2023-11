VIDEO | Entre récords y deslices: Thiago Silva, tuvo el error más clamoroso de su carrera tras ser el más veterano en jugar con el Chelsea y caerse ante el Newcastle

En los minutos finales del encuentro, Silva, reconocido como uno de los mejores defensas de su generación, protagonizó un lapsus inusual al perder el control del balón, facilitando un gol al rival. Un error impropio que dejó perplejos a los aficionados y que subraya la constante sombra de pequeños desaciertos que ha marcado su carrera.

Joelinton aprovechó el regalo, fusilando al portero rival tras la confusión de Silva. Este error no solo selló la derrota del Chelsea, sino que también puso de manifiesto la ambivalencia que ha acompañado la carrera del talentoso defensor.

El partido ante el Newcastle no solo fue testigo de su tropiezo, sino también de su entrada en la historia del Chelsea. Thiago Silva, a sus 39 años y 64 días, se convirtió en el jugador de campo más longevo en vestir la camiseta ‘blue’, superando a Dicky Spence. Solo el portero Mark Schwarzer lo precede en longevidad.

A pesar de este desliz, Thiago Silva ha dejado su huella en el Chelsea con 130 partidos, 6 goles y 3 asistencias. Su palmarés incluye una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundialito. A través de sus actuaciones, busca desafiar la noción del tiempo y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer al equipo.

El capitán blue expresó su pesar tras el partido, asumiendo la responsabilidad por la derrota. “No fue un buen día para nosotros. Me gustaría disculparme con todos, especialmente con mis compañeros. Asumo toda la responsabilidad. Tomemos fuerza y saldremos adelante”, publicó en sus redes sociales.

I'm devastated. It wasn't a good day for us. I would like to apologize to everyone for the defeat, especially to my teammates who believe in me and support me every day. I take full responsibility. Let's gather strength and come back stronger 🙏🏽💙 pic.twitter.com/sXP3ufJox8

— Thiago Silva (@tsilva3) November 25, 2023