VIDEO | Falso entrenador se infiltró en escuela de fútbol del padre de Luis Díaz para secuestrarlo

El sujeto tenía como misión infiltrar a los Díaz y establecer las rutinas para secuestrarlo.

Bolívar, alias “Arenca”, fue detenido el pasado 31 de octubre en Barrancas, localidad del departamento caribeño de La Guajira, en donde fue secuestrado “Mane” Díaz y su esposa, Cilenis Marulanda, quien fue dejada en libertad el mismo 28 de octubre.

Por el secuestro del padre del futbolista colombiano, la Policía informó ayer que hasta el momento han sido capturadas en La Guajira cuatro personas de la banda delictiva “Los primos”.

