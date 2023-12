VIDEO | Filipe Luís revela que Simeone llamaba a Messi ‘El Enano’ como una estrategia para no asustar a sus jugadores

“Antes de los partidos ante el Barça, Simeone nunca utilizaba el nombre de Messi… Siempre le llamaba ‘el enano’ para que cuando estuviéramos delante de él no le tuviéramos miedo”, comenzó su relato el futbolista de 38 años. Y luego, se deshizo en elogios con el capitán del Inter Miami: “Es el mejor jugador contra el que he jugado. Me concentré mucho en marcarle, lo veía. Yo lo veía. Creo que vi prácticamente todos los partidos de Messi desde 2006 hasta 2016. No sé, prácticamente todos, porque me divertía. Si ves los vídeos, se enfrentaba a ocho jugadores, se quedaba entre líneas, le daba la vuelta al balón, se enfrentaba a todos. Todo un espectáculo. Y jugar contra él fue una gran motivación para mí, porque no quería cambiar de camiseta. Quería que no hiciera nada. Quería salir del campo y decir: ‘Has anulado a Messi, eras el hombre’. Así que iba con un cuchillo entre los dientes y me ensuciaba todo lo que podía. Si tenía que pisarle, darle un codazo, lo que tuviera que hacer”, comentó el excolchonero.

“Si te viene de frente, no puedes cogerle. Si vas uno contra uno, no hay manera. Así que imagínate todos los equipos que han jugado contra Messi en los 1000 partidos que Messi ha jugado en su carrera. El entrenador ha hecho una táctica especial para defenderle, ha puesto a dos jugadores y aun así él ha marcado y aun así él ha hecho asistencias. Aun así, es muy bueno, es muy bueno”, resaltó.

“Hay entrenadores que ponen un jugador para vigilar a Messi, otros ponen dos o tres jugadores. En el Atleti, Simeone ponía a cuatro jugadores para vigilarlo solo a él. Y cuando marcaba gol, ¿de quién era la culpa? De nadie. Todos habíamos hecho bien nuestro trabajo, pero era Messi”, sentenció.

En su carrera, Luís se midió a Messi en 26 ocasiones, destacando la dificultad de detenerlo y la minuciosa planificación de su entrenador. A pesar de la rivalidad, reconoció la grandeza de Messi, subrayando su capacidad para superar tácticas defensivas especializadas.

El brasileño, artífice de una exitosa etapa en el Atlético de Madrid, resaltó la complejidad de enfrentar al astro argentino, compartiendo anécdotas de su intensa determinación en el campo. Su legado en el Atlético incluye títulos destacados, y desde 2019, en el Flamengo, continúa cosechando éxitos en el fútbol brasileño y sudamericano.

