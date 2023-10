VIDEO | Granada vs. Barcelona: Bryan Zaragoza, la sorpresa que desafió al gigante culé

Sin embargo, el cuadro nazarí, no se dejó amedrentar y apuntalados en la figura de su joven promesa, Bryan Zaragoza, encontraron respuesta a la convicción culé que ensalzaba a quien este domingo se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en la historia de la Liga española con 16 años y 87 días, Lamine Yamal.

Zaragoza se convirtió en el héroe inesperado de la tarde al poner en desventaja al cuadro de Xavi Hernández en la primera media hora de juego. Además, de aquella manera, pues, acabó con la resistencia de un sólido defensor como lo es, Jules Koundé, quien habitualmente se impone en sus duelos individuales y ante la perla rojiblanca no tuvo solución.

“Yo juego para esto, juego para el regate, no para correr detrás de la pelota. Yo juego para esto, soy de barrio”, dijo Bryan sobre esto durante su intervención para DAZN.

Cabe resaltar que el mismo Zaragoza, tras el encuentro, le dijo a El Chiringuito que “cuando era niño admiraba a Neymar” pero ahora “admira a Vinicius”, además, reveló que sus mismos rivales le pedían que “ya no corriera más”.

😂 "Los jugadores del Barça me decían que no corriese más".

😂 "¿Si mañana me llamase Luis de la Fuente? Iría andando".

🇧🇷 "Ahora, en quien más me fijo es en Vinicius".

Y de lo primero parece que tenía muchas ganas de contarlo, pues, durante el encuentro, sus festejos parecieron emular aquel “Yo estoy aquí” que popularizó, en su momento, el ex madridista, Cristiano Ronaldo.

Todo esto nos sirve para evidenciar que el resultado final, un 2-2, fue más virtud del cuadro local que desacierto del visitante. Esto porque el equipo grande, termina pidiendo la hora y un gol en el último suspiro.

Sobre esto, el ex árbitro profesional, Iturralde González, hoy analista en la Cadena Ser, explicó que la razón de que el tanto conseguido por Joao Felix al minuto 90+2, obedeció al reglamento.

“La regla dice: intentar jugar un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario”, avisó Iturralde en un video publicado en el perfil de X, del programa Carrusel Deportivo. Agregando, además, que la jugada se diferencia de la que enfrascó al jugador del Real Madrid, Antonio Rudiger en el derbi madrileño, al considerar que esa jugada puntual sí podía considerarse como “un impacto en un contrario”.

Les contesto a los dos… Muy fácil: en la de Ferran no estorba a nadie, no interfiere con nadie (ni con el balón) y no provoca que ningún jugador haga algún movimiento por el balón. En la de Rudiger, obstaculiza a dos defensas del atlético que pueden hacer por la pelota. pic.twitter.com/AqK1ISgz0k

— gonzovega93 (@gonzovega93) October 8, 2023