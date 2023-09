VIDEO | Guardiola se pronuncia acerca del ‘caso Negreira’: “Triunfamos debido a nuestra superioridad sobre los rivales”.

Guardiola formó parte del equipo principal del Barça desde 1991 hasta 2001, año en que comenzaron los pagos del club a José María Enríquez Negreira. Posteriormente, dirigió al equipo entre 2008 y 2012, un período marcado por éxitos con dos títulos de la Liga de Campeones y un triplete.

A pesar de las acusaciones y los pagos millonarios que recibió el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Guardiola se muestra reacio a opinar hasta que el proceso judicial concluya. No obstante, está seguro de que si ganaron esos títulos, fue “debido a que éramos considerablemente superiores a nuestros oponentes”.

Estas fueron las palabras de Guardiola en la rueda de prensa previa al partido entre el Wolverhampton y el Manchester City: “Esperen y observen… Lo mismo nos sucedió a nosotros cuando todos nos acusaron de cometer alguna falta. Permitan que la justicia siga su curso. Hasta ahora, lo que he escuchado… no lo he seguido de cerca porque no estoy involucrado, pero no he visto evidencia de que el Barcelona haya sobornado a un árbitro para obtener ventaja. No lo he visto ni leído. Por lo tanto, prefiero esperar antes de emitir una opinión, ya que el Barcelona defenderá su postura y veremos qué sucede”.

¡¡QUÉ GOLAZO DE TIRO LIBRE SE MANDÓ JULIÁN ÁLVAREZ ANTE LOS WOLVES!! ¡¡LA ARAÑA NO DEJA DE PICAR EN LA PREMIER LEAGUE!! ¡¡EL CAMPEÓN DEL MUNDO LA SIGUE ROMPIENDO EN EL EQUIPO DE PEP GUARDIOLA!! pic.twitter.com/9mhPUXHq8l — Invictos (@InvictosSomos) September 30, 2023

Guardiola, quien logró diez títulos como entrenador del Barça, también afirmó: “Lo que tengo bastante claro es que cuando el Barcelona ganó, lo hizo porque era superior a sus rivales. En este momento, estoy convencido de ello. En nuestros días, triunfamos porque éramos mucho mejores que nuestros competidores. Y cuando no lo éramos, no ganábamos, perdíamos. Pero la justicia determinará la verdad detrás de los hechos”.

Pep forgot Hwang Hee-chan's name and called him "the Korean guy" when listing Wolves' attackers. Their admin didn't forget after he scored the winner vs. Man City 😂 pic.twitter.com/4AydgKtsnS — ESPN FC (@ESPNFC) September 30, 2023

Ya en el terreno de juego, los citizens terminaron perdiendo de manera sorpresiva a manos de los wolves, siendo esta su primera derrota de los últimos cinco encuentros. Los goles de los lobos los marcaron, Rubén Dias y Hwang-Hee Chan. Por su parte, para los azul cielo, marcó la araña, Julián Álvarez.

Cabe resaltar, que en la previa, Guardiola, no recordaba el nombre del coreano, Hwang Hee-Chan, y solo se refirió a él como “the korean guy”. Esto fue replicado de manera irónica por las redes sociales del Wolverhampton.