VIDEO | Harry Kane hizo este gol de media cancha con el Bayern, que se puso líder, y festejó el regreso de Neuer

El Stuttgart, que había empezado la jornada en segundo lugar con un punto de margen sobre el Bayern, baja al tercer lugar, ahora a dos unidades del gigante bávaro, después de caer 3-2 en casa ante el Hoffenheim (ahora 5º).

El partido de este sábado en Múnich siguió un guión inusual y de entrada dirigía sus miradas a Neuer, de vuelta a la portería casi un año después de una grave lesión en la rodilla derecha.

La primera parte estuvo sobre todo marcada por tres expulsiones, primero la del local Joshua Kimmich en el 4, antes de que el Darmstadt (14º) se quedara con nueve jugadores por las rojas a Klaus Gjasula (21) y Matej Maglica (41).

Neuer, a sus 37 años, demostró que no ha perdido sus reflejos, especialmente en esa primera mitad, cuando el partido iba 0-0 y tuvo dos intervenciones meritorias, ante un remate de Tim Skarke (27) y luego en un duelo con Marvin Mehlem (36).

“Me voy a casa hoy como un hombre feliz”, declaró Neuer después del partido. “El momento más bonito fue salir del vestuario para el calentamiento“, añadió.

En la segunda mitad, que el Bayern jugó en superioridad numérica, llegaron todos los tantos del partido: Harry Kane (51, 69, 88), Leroy Sané (56, 64), Jamal Musiala (60, 76) y Thomas Müller (71).

Kane, que dio además una asistencia de gol en el partido, consiguió uno de los tantos de la temporada en Alemania, cuando puso el 5 a 0 en el marcador al ver adelantado al arquero rival y enviar un disparo desde el centro del campo, desde 55 metros.

“Es la primera vez que marco un gol así. Siempre miro dónde está el arquero. Le miré y vi que estaba fuera. Es algo que he intentado varias veces en mi carrera, fue bonito conseguirlo esta vez”, declaró Kane.

En la tabla de goleadores, Kane suma ahora 12 dianas en su primera temporada en la liga alemana y se acercó a dos del líder, el guineano del Stuttgart Serhou Guirassy, que está actualmente lesionado. Teniendo en cuenta todas las competiciones, son ya 14 los goles del astro inglés con la camiseta de su nuevo equipo.

El mes de octubre ha sido perfecto para el Bayern, que ha ganado los cinco partidos que ha disputado, tres de Bundesliga y dos de la Liga de Campeones. En esa competición europea es líder con un pleno de tres triunfos.

La sorpresa del día la dio el Hoffenheim (6º) al ganar 3-2 en el campo del Stuttgart, ahora tercero y que sufrió su segunda derrota de la temporada.

Grischa Prömel (4) y Wout Weghorst (21 de penal) adelantaron al Hoffenheim en el Mercedes Benz Arena, donde el Stuttgart acortó en el 61 por medio de Chris Führich.

En el 66 Robert Skov volvió a ampliar la cuenta del equipo de Sinsheim y Deniz Undav (73) dio de nuevo esperanzas al Stuttgart, que, sin embargo, no consiguió culminar la remontada en el último cuarto de hora y no pudo evitar echar de menos a su estrella goleadora Guirassy, apartado de los terrenos de juego “varias semanas” por una lesión en el muslo izquierdo.

En el resto de partidos del sábado destacó el ‘set en blanco’ (6-0) del RB Leipzig sobre el Colonia, en un partido en el que el belga Loïs Openda firmó un doblete.

El Leipzig se colocó provisionalmente cuarto, dentro de la ‘zona Champions’, con 20 puntos, los mismos que el Borussia Dortmund (4º), que el domingo visita al Eintracht Fráncfort (7º).

El Colonia es decimoséptimo, penúltimo, en puestos de descenso, con apenas 4 puntos.

Por su parte, Borussia Mönchengladbach (11º) y Werder Bremen (12º) tomaron oxígeno al ganar respectivamente al Heidenheim (13º) por 2-1 y al Unión Berlín (15º) por 2-0, mientras que el Augsburgo (10º) se impuso en un equilibrado pulso al Wolfsburgo (9º) por 3-2.

