VIDEO | ¡Insólito! Portero juvenil substituido a los 20 segundos por regla “ridícula” en la liga eslovena

La extraña decisión se basa en una regla implementada en la liga eslovena desde 2022: los clubes de primera categoría deben alinear a un jugador elegible para la selección sub-21 en su formación inicial. Además, deben incluir a ocho jugadores formados en casa en su plantilla.

A pesar de no contar con ningún jugador mayor de 27 años en su once titular, Rogaska se vio obligado a alinear a Lorber para cumplir con los requisitos. Esta situación generó confusión entre los aficionados, quienes expresaron su incredulidad en las redes sociales, calificando la regla de “ridícula” e injusta.

En redes sociales, uno de los seguidores comentó: “¿Qué tipo de regla es esta?” Otro añadió: “¡Esto es ridículo!” Mientras tanto, otro expresó su simpatía hacia el joven portero: “Me da pena por él”.

In the Slovenian League, you have to start a certain number of young players in the team.

Rogaška started the match with a 17-year-old goalkeeper.

In the opening seconds of the game, they deliberately put the ball out of play and subbed the main goalkeeper on. 😅🇸🇮 pic.twitter.com/zkO0fz8kEk

— EuroFoot (@eurofootcom) February 11, 2024