VIDEO | Jon Obi Mikel desvela cómo hacían para enfrentar a Messi: “El plan era pegarle patadas”

El ex mediocampista, que participó en dos eliminaciones del Chelsea frente al Barcelona en 2009 y 2012, describió la influencia de Messi en el juego: “La forma en que toca el balón, la forma en que pasa, ya sabes. Es tan difícil”. La admiración de Mikel por Messi lo llevó a afirmar que el argentino es de “otro planeta” y simplemente “así de bueno”.

Al abordar la comparación con Cristiano Ronaldo, Mikel admitió que Cristiano tenía su propio impacto, pero para él, Messi era incomparable. “Messi es de otro planeta. Simplemente, creo que es así de bueno”, afirmó Mikel, subrayando la habilidad única de Messi para influir en el juego.

"I don't see the comparison…Messi is from another planet"

En cuanto a las tácticas defensivas, Mikel reveló las diferencias en la estrategia contra ambos jugadores. Mientras que contra Cristiano se asignaba a un jugador específico para marcarlo, el enfoque contra Messi era diferente y más desafiante. “Nuestro plan era pegarle patadas. No podíamos quitarle el balón. No podías acercarte lo suficiente para sacarle la pelota. Crees que estás allí, y él se ha ido”, explicó Mikel.

Mikel Obi and Lionel Messi were best players at FIFA World Youth Championship in 2005. Taye Taiwo also took the bronze award pic.twitter.com/Vx00SsjlDM

— Nigeria Stories (@NigeriaStories) November 17, 2023