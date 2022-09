VIDEO | La celebración del “Chicharito” con la que respondió a la burla de sus rivales en la MLS

El doblete de ‘Chicharito’ en San José (California) se produjo a la misma hora en que la selección mexicana, a la que sigue aspirando a regresar, sufría para vencer 1-0 a Perú en Pasadena (California).

Un gol de Hirving Lozano a cinco minutos del final rescató a México y terminó con una sequía de más de 300 minutos del equipo que dirige Gerardo ‘Tata’ Martino.

1. Before the CaliClásico between the LA Galaxy and San Jose Earthquakes, Quakes fans unveiled a tifo of a pair of clowns, mocking the Galaxy players.

2. Galaxy wins 3-2, Chicharito scores two goals.

3. Chicharito celebrates with a clown dance.

