VIDEO | La conexión con Alba y el tiro libre de Messi que ayudó al Inter Miami a remontar en penales contra el FC Dallas en la Leagues Cup

Este gol, de inmediato, desató una total locura en las redes sociales porque además de ser considerado un golazo, también la gente lo comparaba con aquel mítico tanto que el rosarino le hizo al Real Madrid, el 23 de abril de 2017 en el Santiago Bernabéu. Ese día el Barcelona se impuso a su máximo rival 2-3 con un gol casi calcado de la jugada con Alba.

Después de esto, los locales, no bajaron los brazos y fueron por el empate. El cual consiguieron mediante Facundo Quingón al minuto 37’ y sobre la hora, Bernard Kamungo le dio vuelta para los dueños del Toyota Stadium.

Tras la reanudación, los tejanos se volvieron a adelantar en el marcador al minuto 63. Esto cuando Alan Velasco empujó el balón a la red del arco que guarda Drake Callender.

Hasta aquí el juego siguió su ritmo frenético y solo dos minutos de pasado el 3-1, los rosados descontaron uno, gracias al recién ingresado Benjamin Cremaschi, quien hizo el 3-2.

Another game. Another goal. Just Messi things. 🐐 After Video Review, his sixth goal in four matches stands! pic.twitter.com/SZLTppHm9D — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Just like old times. Leo Messi 🤝 Jordi Alba pic.twitter.com/6McVKQvCfJ — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

A continuación, las cosas se cerraron todavía más para ambos cuadros cuando el visitante Robert Taylor introdujo un balón en su propia meta al tratar de despejar el centro enemigo para poner las cosas 4-2 al 68’.

Game ON in Texas! Farfan picks out Quignon for the excellent first-time finish. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/aKkCkGxkWw — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

El equipo de Beckham no dio tregua, e inmediatamente respondió con el 4-3, cuando al 80’ Messi hizo un centro cerca del vórtice del área y este encontró destino en la frente del lateral tejano, Marco Farfán.

BERNARD. KAMUNGO. A 2-1 lead for @FCDallas and a moment the 21-year-old will never forget. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/pSBmFVZGBc — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Velasco with the dangerous service and it's 3-1! Two goals to the good for @FCDallas. 💪 #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/ZLbpbugjql — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Todavía a cinco de terminar el encuentro, Messi volvió a vencer al portero Maarten Paes, con una sutileza de su zurda prodigiosa en un tiro libre.

De esta manera, el vibrante duelo se fue a los penales de forma directa, como está estipulado en la Leagues Cup, para terminar de darle un giro dramático a la definición.

THIS GAME. Jordi Alba to Benjamin Cremaschi to pull one back. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/3EOl7UtV6j — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

HE DID IT AGAIN. 🤯 LEO MESSI. FREE KICK. EQUALIZER. 4-4. pic.twitter.com/Yh1TXFDENH — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Ya en la tanda de penales marcaron todos los rosados, Messi, Busquets, Campana, Miller y Cremaschi. Por su lado, Paxton Pomykal terminó errando el segundo lanzamiento de los suyos, lo cual, eventualmente, le daría el pase a cuartos de final en la Leagues Cup.

Cabe resaltar que con sus dos tantos al Dallas, Messi llegó a siete goles en solo cuatro partidos con su nuevo equipo.

Benjamin Cremaschi with the exclamation point❕#InterMiamiCF are moving on in @LeaguesCup. pic.twitter.com/JExaUw49u6 — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023