VIDEO | La jugada de Modric ante Pedri en El Clásico de la que todos hablan

La jugada fue rápidamente aplaudida por los aficionados que se encontraban en el estadio y viralizada en redes sociales.

Tras su sustitución, Modrid recibó el cariño de su afición que volvió a ovacionarle, como a un Karim Benzema al que pidieron que le den el Balón de Oro mañana en París.

“Sabíamos que iba a llegar un tiempo en el partido donde íbamos a tener que sufrir porque ellos manejan bien el balón, ahí es donde teníamos que dar más de cada uno, defender fuerte y sufrir. Lo hicimos y estuvimos muy contundentes arriba. Hemos hecho un partidazo”, dijo Modric en DAZN.

37 years old Modric teaching these kids a lesson in football. pic.twitter.com/8Q7UnXeuCR

— WolfRMFC (@WolfRMFC) October 16, 2022