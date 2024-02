VIDEO | La reacción de Cristiano Ronaldo a la aparición del Undertaker en la final de la Riyadh Season Cup

Sin embargo, una de las cosas más llamativas no tuvo lugar dentro de la cancha: el legendario luchador estadounidense The Undertaker, hizo una sorpresiva aparición antes del inicio del partido y fue el encargado de enseñar el trofeo de la Riyadh Season Cup.

Al ritmo de su icónica entrada que le caracterizó en su etapa como luchador activo de la WWE, Mark William Calaway, su nombre real, cautivó a los miles de aficionados y en el estadio y al propio Cristiano Ronaldo, cuya reacción se hizo viral en redes sociales.

El portugués no se podía creer la aparición del tenebroso personaje y procedió a soltar unas risas mientras las cámaras del estadio enfocaban su atención en él.

Ya en el partido, el Al Hilal fue superior al equipo de Ronaldo y tal y como sucedió contra el Inter Miami de Messi, y se llevó el trofeo amistoso previo a la reanudación de la competición oficial en Arabia.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo jugará el miércoles 14 de febrero contra el Al Fayha por la Liga de Campeones de Asia y luego regresará a la acción en la Liga Profesional Saudí el sábado 17 de febrero.

Por su parte el Al Hilal se enfrenta el jueves 15 de febrero contra el Sepahan en la Liga de Campeones AFC .

No es broma. No está editado. Esto realmente sucedió. Antes de que iniciara la final de la Riyad Season Cup entre el Al Hilal y Al Nassr, The Undertaker hizo su icónica intro y fue el encargado de mostrar el trofeo ante todos los aficionados árabes. La reacción de Cristiano… pic.twitter.com/1FfJDdoSok

— Invictos (@InvictosSomos) February 8, 2024