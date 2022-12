VIDEO | Las conmovedoras videollamadas de Pelé con sus familiares desde el hospital

El miércoles, el Hospital Albert Einstein, donde el exfutbolista está internado hace tres semanas, informó que Pelé presentó una “progresión” del cáncer de colon que enfrenta y recibe cuidados para “disfunciones renal y cardíaca”.

También ese día, las hijas de ‘O Rei’, tres veces campeón del mundo con Brasil (1958, 1962 y 1970), dijeron que no volvería a casa para Navidad.

“Nuestra Navidad en casa fue suspendida. Decidimos junto con los médicos que, por varias razones, será mejor que nos quedemos por aquí, con todo el cuidado que esta nueva familia [del hospital Albert] Einstein nos da”, escribió en Instagram Kely Nascimento, junto a una selfie tomada con su hermana Flavia Arantes Nascimento en el hospital.

Pelé fue internado el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon detectado en septiembre del año pasado, y para tratar una infección respiratoria derivada de un contagio reciente de covid, según los médicos y su familia.

Las videollamadas de Pelé

En redes sociales circula un video en el que se ve a Pelé en videollamadas con familiares en el hospital.

La incertidumbre reina y en redes sociales el exastro brasileño es el principal tema de conversación. Internautas recuerdan sus mejores jugadas y los títulos que consiguió a lo largo de su exitosa carrera.

Pelé, o Rei do futebol, se despedindo de seus parentes e amigos.

Esperando a hora final

Impactante as imagens !!

As movimentações continuam ao redor da Vila Belmiro, que espera o craque para seu último lance.

😢 pic.twitter.com/hqaUNrdbFK

— Isto Não É Podcast (@IstoNaoEPodCast) December 24, 2022