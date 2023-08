VIDEO | Lionel Messi con dos asistencias ante el Cincinnati lidera al Inter Miami a la final de la US Open Cup

El Inter se avanzó por mediación del venezolano Josef Martínez (93) pero el japonés Yuya Kubo (114) envió el juego a los penales, en los que el defensa estadounidense Nick Hagglund cometió el error decisivo del FC Cincinnati.

A un mes de su debut en Miami, Messi sigue invicto en ocho partidos con el Inter y peleará por un segundo título después del logrado el sábado en la final de la Leagues Cup, que también ganó por la vía de los penales.

