VIDEO | Lionel Messi en el concierto de Maluma: Ovación, emoción y una canción inolvidable

De esta manera, Messi asistió al esperado concierto del famoso cantante colombiano, Maluma, en el Kaseya Center de Miami, el cual forma parte de su gira mundial, Don Juan Tour, y la presencia del 10 desató una ovación entre los asistentes, trasladándose a las redes sociales.

En las imágenes compartidas en línea, se pudo observar a los fervientes seguidores de Maluma dándole la espalda al escenario, ansiosos por capturar una imagen del mejor futbolista del mundo. Cabe destacar, que como no podía ser de otro modo, Messi estuvo acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y se destacó al disfrutar especialmente del tema “Imposible”.

Lo único que me llama la atención es por que durante una parte del concierto Leo está tan solo? 😂 pic.twitter.com/F9jMB8KTG1

En medio del evento, Messi tuvo un emotivo encuentro con el joven cantante colombiano Blessd (Stiven Mesa Londoño). En un video que circuló en las redes sociales, se vio a Blessd estrechar la mano de Messi y expresar con emoción: “Para mí es un privilegio, mi hermano”.

Oh maman, regarde ton fils avec le meilleur joueur de l’histoire »😭😭🐐 pic.twitter.com/0j3PLmXh1G

Vale la pena recordar que Messi recientemente colaboró en el videoclip de la canción “Trofeo”, de Maluma y Yandel. En el video, Messi aparece vestido con la camiseta del Inter Miami, entregando una copa al cantante medellinense. El emotivo cierre del video incluyó un mensaje especial: “Un homenaje al más grande de todos, Leo Messi”.

Lionel Messi, al hablar de sus próximos planes, compartió sus sentimientos respecto a este período de descanso, que considera uno de los más significativos después de su partida de Europa y su elección de unirse al Inter Miami. “Nunca estuve tanto tiempo de vacaciones, quizá es el momento más difícil después de haberme ido de Europa, de haber elegido el Inter Miami. Estoy muy feliz, quiero disfrutar de este momento con mi familia y estar más tiempo en Argentina, que es lo que deseo siempre”, destacó.

En cuanto a su agenda, Messi está programado para reunirse con el público argentino el 16 de noviembre, cuando la selección argentina se enfrente a Uruguay en la Bombonera, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos en 2026. Luego, el astro del fútbol viajará a Río de Janeiro con la delegación argentina para el esperado Clásico de las Américas, que se llevará a cabo en el Maracaná el 21 de noviembre.

En lo que respecta a su compromiso con el Inter Miami, el club anunció recientemente la cancelación de una gira programada en China debido a “circunstancias inesperadas”. NSN, el promotor de la gira, tomó la decisión que imposibilitará a Messi y al equipo rosa jugar en el gigante asiático.

The club’s latest update on our 2023 China Tour: https://t.co/0i0taD3Ajh

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 1, 2023