VIDEO | Los mejores goles de Lionel Messi con el Inter Miami previo a la final de Leagues Cup ante Nashville

El agónico gol sería el primero de varios que marcaría el argentino que es actualmente el tercer máximo goleador histórico del Inter.

En su segundo partido en Miami, Messi se mandó un doblete en la victoria ante el Atlanta United, pero el siguiente tanto que entra a la lista de los mejores vistiendo la camiseta de “Las Garzas” o “Los flamencos”, fue el primero de dos que le anotó al Orlando City en el “Clásico del Sol”.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY 🤯🤯 Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

Al minuto 7’ recibió un pase de Robert Taylor que controló con el pecho y con un sutil toque hizo el 1-0. Más adelante en el partido anotaría su otro para un doblete.

El siguiente golazo de Messi con el Inter llegó en el duelo de octavos de final ante el FC Dallas, en el minuto 6 abrió el marcador del duelo que terminó 4-4, tras una conexión con Jordi Alba que recordó sus mejores tiempos en el FC Barcelona.

Another game. Another goal. Just Messi things. 🐐 After Video Review, his sixth goal in four matches stands! pic.twitter.com/SZLTppHm9D — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

En ese mismo partido, cuando el Miami lo perdía 4-3 en el 85, el argentino volvió a levantar a todos de sus asientos al anotar el empate con un gol de tiro libre para forzar el 4-4 y la posterior victoria en los penales.

HE DID IT AGAIN. 🤯 LEO MESSI. FREE KICK. EQUALIZER. 4-4. pic.twitter.com/Yh1TXFDENH — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Messi también anotó el último tanto de la victoria 4-0 ante el Charlotte para acceder a las semifinales.

Finalmente, el último golazo que ha anotado con el Inter Miami fue ante el Philadelphia en un partido que culminó 1-4 a favor del cuadro que dirige el Tata Martino. Ese tanto del argentino es el más lejano del arco en toda su carrera, siendo un disparo desde 32 metros.

What can't he do?! 🐐 Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV — Major League Soccer (@MLS) August 15, 2023

La final de la Leagues Cup se jugará este sábado 19 de agosto en el GEODIS Park contra el Nashville, este podría ser el primer título del rosarino en Estados Unidos.