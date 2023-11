VIDEO | Luis Díaz dedica el gol con el Liverpool a su padre: “Libertad para papá”

Los hombres de Jürgen Klopp fallaron varias ocasiones claras, como fue el caso de Darwin Núñez, y se vieron sorprendidos por una contra del Luton Town culminada por Tahith Chong (80). Pero Díaz, que había saltado al terreno de juego en el minuto 84, en sus primeros minutos de juego desde el secuestro, logró la igualada de cabeza (90+5) evitando lo que habría sido una segunda derrota del Liverpool esta temporada.

Díaz dedicó el gol a su padre Luis Manuel Díaz, que permanece en manos de sus captores tras la liberación de su madre.

Al finalizar el partido recibió emotivos abrazos de su entrenador y sus compañeros.

Sobre la escabrosa situación, Alisson Becker, portero del Liverpool, alabó la fortaleza de Luis Díaz, que marcó un gol este domingo con su padre secuestrado en Colombia, y destacó que “dice mucho de su carácter y de su fuerza interna”.

“No puedo ni imaginar por lo que está pasando. Le estamos apoyando y sintiendo su dolor, pero para él es otro nivel. El fútbol tiene la capacidad de llevar alegría a alguien que está sufriendo y el fútbol le está dando alegrías a Luis ahora mismo”, dijo el brasileño después de que el Liverpool empatara a uno contra el Luton Town.

Post-match chat with Alisson. My first question had to be about Luis Diaz. Lovely words. #LFC pic.twitter.com/iKm6rlePGy

— Olivia Buzaglo (@OliviaBuzaglo) November 5, 2023