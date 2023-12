VIDEO | Luis Suárez habla sobre rumores de unirse al Inter Miami de Lionel Messi tras su paso por Gremio

“Se pueden hablar de muchas cosas, se nombraron muchísimos equipos y hay que convivir con eso. Hablaré con mi abogado para ver qué posibilidades están. Yo no quería saber nada hasta que termine el Brasileirao. Ahí analizaremos qué tenemos”, comentó el Pistolero, segundo máximo goleador del torneo brasileño con 17 tantos.

A todo el futbol brasileño: GRACIAS! ❤️ Gracias por el cariño, por mirar más allá de la camiseta, por el respeto en cada estadio. Abrazo grande! 🇧🇷 pic.twitter.com/FxDQqmLiXZ — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 10, 2023

Consultado sobre la opción de unirse a las filas del Inter Miami, Suárez respondió: “Puede ser una posibilidad. Tengo al mejor jugador del mundo, un gran amigo, en el cual siempre hablamos de cosas del futuro, pero tengo que disfrutar y luego tomar una decisión”.

A pesar de su brillante desempeño en Gremio, Suárez admitió públicamente problemas físicos derivados de una cirugía en 2020. “En la parte externa de la rodilla derecha tengo una hiperextensión que hace que no me quede la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía que me hice en 2020 en Barcelona en enero”.

Así se despide Luis Suárez de los aficionados tras su marcha. pic.twitter.com/iJYFwgbiUo — FCBSeny (@FCBseny) December 8, 2023

Tras un año intenso, Suárez expresó su deseo de disfrutar tiempo con su familia antes de analizar las posibles ofertas. Además, evaluó el Grupo C de Uruguay en la Copa América de 2024 y reflexionó sobre su retorno a la selección bajo la dirección de Marcelo Bielsa.

🗣️ “Es una de las posibilidades, pero todavía necesito, disfrutar, descansar y después tomar una decisión” 🎙️ Luis Suárez 🇺🇾 sobre su posible llegada al #InterMiamiCF 📹 @ClaudioFutbol pic.twitter.com/wTV8cgLRPA — Rincón MLS (@RinconMLS) December 10, 2023