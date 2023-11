VIDEO | Manchester City y Chelsea empatan a cuatro goles en espectacular duelo de Premier

En Stamford Bridge, los aficionados que desafiaron a la intensa lluvia y los telespectadores que vieron el duelo por televisión fueron testigos de un espectáculo de gran calidad, con ocasiones de gol, alternativas en el marcador y suspense hasta el final, ya que el 4-4 llegó en el descuento a favor del equipo local.

Abrió el marcador el noruego Erling Haaland a los 25 minutos, transformando un penal cometido por el español Marc Cucurella sobre el propio delantero nórdico.

El equipo local remontó con goles del brasileño Thiago Silva, de potente cabezazo en un córner (29), y Raheem Sterling, que marcó contra su exequipo con un remate desde el área pequeña a centro de Reece James (35).

Justo antes del descanso, el defensa suizo Manuel Akanji logró la igualada con otro cabezazo (45+1) y Haaland volvió a poner por delante al City rematando desde la línea de gol un centro del argentino Julián Álvarez (47).

Cole Palmer had to have his say against his former club 🤷‍♂️ pic.twitter.com/sfK2KYadwS

— Premier League (@premierleague) November 12, 2023