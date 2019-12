Video: Maradona y su polémica actitud con un grupo de niños que le pedía autógrafos

Diego Armando Maradona es el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima. (Foto Prensa Libre: EFE)

Todo comenzó por un documental de Netflix sobre el exjugador argentino y campeón del mundo en 1986.

Ahí es en donde aparece el video que circula en redes sociales. Diego era todavía entrenador de Dorados de Sinaloa, en México.

Lee también: Valverde: “No estamos demasiado pendientes del clásico”

En el video aparece Maradona, quien se acerca a las gradas para estampar su firma en algunas camisolas. Mientras lo hace, varios niños le dicen: “¡Diego, Diego!”, “¡Maradona!”, “¡Maradona!”.

Ante la insistencia de los pequeños, Diego Armando se molesta y les dice: “Escúchenme una cosa. Si siguen gritando ‘Diego’ me voy a la m… Ok? Yo estoy acá, respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí. Ok? No se los digo más. La próxima vez que me digan ‘Diego, Diego, Diego’, me voy. No tengo ningún problema”.

¡Con los niños no Maradona! Esto es lo peor que le puedes hacer a un niño, destruir su ilusión, ahora piensa que todos los futbolistas y celebridades son iguales y deja en el una huella difícil de borrar. pic.twitter.com/2wjv5vVFaL — Tio Faitelson ®️ (@PutazoFaitelson) December 12, 2019

Contenido relacionado

Por qué Maradona decidió regresar a la dirección técnica de Gimnasia La Plata

Maradona renuncia como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata

Diego Maradona explota contra sus hijas: “No les voy a dejar nada”