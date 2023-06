Video | Martinica da la sorpresa en la Copa Oro y derrota a El Salvador en su debut

Fortune cerro una triangulación en el área en un contragolpe tras un error en la salida del medio campo salvadoreño, que se mostraba nervioso y no encontraba el camino a la portería rival.

Tras el segundo gol, la Selecta se hizo del control del balón sin soltar el nerviosismo y corriendo el peligro de salir goleada, sin que sus aproximaciones pusieran en riesgo la ventaja caribeña.

Los salvadoreños regresaron al segundo tiempo con la misma dinámica y a pesar de las ventajas que el encuentro le presentó no logró sacar el empate.

Jonathan Rivierez vio la tarjeta roja al minuto 48, lo que permitió que El Salvador asumiera el dominio del juego y llevara peligro a la portería de Yannis Clementia, que fue el héroe de su equipo.

Las aproximaciones salvadoreñas se concentraban en tiros de media y larga distancia, por lo que Pérez hizo entrar a los hermanos Mayer Gil y Cristian Gil para aproximarse más al área de Martinica.

Jairo Enríquez tuvo en sus botines el descuento al minuto 82, pero el guardameta de Martinica atajó el tiro y ahogó más de un grito de gol de los salvadoreños en los minutos finales.

Al minuto 93, Bryan Tamacas puso el descuento desde los 12 pasos del tiro penal, que Clementia desvió con su pierna derecha, pero que no fue suficiente para evitar el tanto.

Con este resultado, Martinica asume por el momento el primer lugar del Grupo C a la espera del partido entre Panamá y Costa Rica, mientras que El Salvador es último y ve seriamente mermadas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

