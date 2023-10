VIDEO | Mikel Oyarzábal y Antoine Griezmann cuestionan arbitraje luego del controvertido final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Luego de un controvertido enfrentamiento en el Cívitas Metropolitano, Mikel Oyarzábal, capitán de la Real Sociedad, no pudo ocultar su frustración tras la derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid, un partido que estuvo marcado por un penalti polémico.

En una entrevista con ‘Dazn’, Oyarzábal compartió su visión sobre la situación: “El árbitro me dice que él (Carlos Fernández) tiene la mano apoyada, pero le pega en la que no tiene apoyada. En la otra. Le digo que, al final, el jugador está en el suelo, de espaldas, tumbado, sin mirar al balón, sin saber dónde está. No es una mano aquí arriba, es al costado cuando está tumbado”. Reflejando de esta manera su frustración y el desconcierto que sintió su equipo ante la decisión arbitral.

Oyarzábal también aprovechó la ocasión para abordar una preocupación más amplia en el fútbol actual. Señaló que “vivimos hoy en día en un fútbol en el que se sacan comunicados extradeportivos, a veces por parte de los clubes que no ayudamos a los árbitros y al fútbol. Y luego pasan cosas así”. En sus palabras, subyace una crítica constructiva sobre la presión constante que enfrentan los árbitros y la necesidad de un ambiente más propicio para tomar decisiones justas en el terreno de juego.

Por otro lado, Antoine Griezmann, la estrella del equipo de Diego Simeone, compartió su perspectiva sobre el tema. El principito, como se lo apoda, abogó por la necesidad de establecer reglas más claras en cuanto a lo que constituye una mano sancionable con penalti. En sus palabras, “al final, cuando es el árbitro quien decide, al final va a ser complicado y va a ser así hasta que siga el fútbol. Hay que poner reglas de si es mano es penalti y si no, no. No la interpretación del árbitro”.

De igual manera, el seleccionado francés, resaltó la importancia de la claridad en las reglas y su aplicación uniforme para evitar confusiones y controversias. Enfatizó que las reglas deben ser claras y no depender de la interpretación subjetiva de los árbitros, argumentando que esto garantizaría un juego más equitativo y justo para todos los equipos.

Además de su opinión sobre el arbitraje, Griezmann destacó la influencia crucial de Koke Resurrección en el desempeño del cuadro rojiblanco, subrayando la importancia de su papel en el campo.

Con el parón de selecciones en el horizonte, Griezmann también reflexionó sobre la oportunidad que brinda para la recuperación de jugadores clave y la preparación para futuros desafíos. En palabras del delantero del Atlético de Madrid, “es muy bueno, porque tenemos muchas lesiones. Así van pasando los días, semanas y vamos recuperando jugadores. Ahora, los que están aquí a trabajar bien, descansar bien y los que vayan con la selección igual. A la vuelta tenemos partido en Vigo y que no nos pase como en Valencia”.