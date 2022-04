VIDEO | MisterChip pone en jaque a Piqué: “El problema es cuando en un partido te perdonen una tarjeta roja”

El jugador español de 35 años defiende que no hizo nada ilegal y señaló que, por el contrario, lo ilegal es que se hayan filtrado esos audios.

Preguntado por diferentes periodistas españoles, sobre si existe un conflicto de intereses por este acuerdo, Piqué, respondió con vehemencia: “Sé separar lo que es el acuerdo comercial con lo que he hecho toda mi vida, jugar al futbol. Si me dices que me afecta es que no tienes (al periodista) ni la más remota idea de quién soy yo y esto es tirar m… por tirar m… ¿Más claro lo quieres? Nunca voy a pedir una ayuda ni la voy a recibir”.

Pero el momento cumbre de la transmisión se dio durante la intervención de MisterChip, quien mantuvo la compostura y con sus preguntas incomodó a Piqué, quien se había mostrado seguro de su postura durante toda la entrevista.

“El problema no es cuando en un partido tuyo no pase absolutamente nada, el problema es cuando en un partido tuyo te perdonen una tarjeta roja. Tú has contribuido mucho a esas teorías de las conspiraciones”, le dijo MisterChip a Piqué.

Gerard Piqué dio anoche la cara en @TwitchES (podéis esperar sentados hasta que El Rubi haga lo mismo) y mantuvimos una charla bastante interesante sobre los audios publicados por @elconfidencial. Aquí os dejo el enlace:

👉https://t.co/Mu7CVuvKKQ pic.twitter.com/11SkRBoEmZ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 19, 2022