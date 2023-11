VIDEO | Nápoles recuerda y homenajea a Maradona en el tercer aniversario de su muerte

Este sábado, el peregrinaje masivo hacia el mural no será debido a un motivo de celebración, sino de homenaje y recuerdo hacia el jugador que les llevó a lo más alto.

Porque desde primera hora de la mañana, locales y turistas recorrieron las calles en dirección al altar del ‘Diego’ en los ‘Quartieri Spagnoli’ (Barrios españoles) para rememorar la figura de aquel argentino que hizo historia con dos ‘Scudetti’ que colocaron a la ciudad de Nápoles en el mapa. Un hito que el equipo solo ha podido conseguir 33 años después, en el estadio que lleva, precisamente, el nombre del astro.

En redes sociales, los seguidores napolitanos pidieron que todo aquel que visitara el emblemático mural llevara una vela ‘led’ para dejarla encendida todo el día en su memoria.

Oh mama mama mama, Oh mama mama mama, Sai perchè mi batte il Corazon, Ho visto Maradona, Ho visto Maradona, Oh mama inamorato sono…

Hermoso video, la gente de Nápoli es todo lo que está bien 💙

Diego Armando Maradona 1960-♾️

Año 3 D.D. (Después de Diego). pic.twitter.com/SK0z1bRKoQ

— Juan Heredia 🇦🇷⭐️⭐️⭐️🇸🇪19⚓05💙💛💙 (@JuanHeredia18) November 25, 2023