VIDEO | Nathaniel Méndez-Laing anota su quinto gol con el Derby County y mantiene su paso firme en la League One

La jornada 21 de la Football League One de Inglaterra quedará marcada por la espectacular actuación de Nathaniel Mendez-Laing, el talentoso delantero guatemalteco, quien no solo contribuyó con su sexto gol de la temporada, sino que fue la pieza clave en la resonante victoria del Derby County por 3-0 sobre el Leyton Orient FC.

Este logro no solo resalta su destreza goleadora, sino que lo posiciona como uno de los principales artilleros del Derby County, acumulando cinco goles en la liga y uno adicional en la FA Cup. Además, ya tiene 9 asistencias en las mismas competencias.

El espectáculo goleador se completó con las contribuciones de Louie Sibley al minuto 34 y Tom Barkhuizen al 79′, sellando la quinta victoria consecutiva del Derby County y consolidándolos en la quinta posición con 36 puntos en la tabla.

Acerca del buen momento por el que atraviesa el seleccionado de la Azul y Blanco, su entrenador con los rams, Paul Warne, se decantó en elogios para él. “El momento de forma por el que atraviesa me gusta. Luego de su gol, fue como que se terminó el partido, no lo digo de manera irrespetuosa (para el rival). Está entrenando muy bien, estamos tratando de mantenerlo en su punto más alto. Es una gran amenaza de gol, si pudiera lo colocaría de 9, de 11 y de 7 al mismo tiempo. Me gusta controlar el juego y asustar a los defensas contrarios y con él, logramos eso. Creo que Nat es una gran amenaza, porque cuando está atinado, puede avergonzar a muchos jugadores”, declaró para el canal oficial del equipo en redes sociales.

Luego de su anotación, el perfil de su equipo, le dedicó un post con las fotografías del gol acompañadas por la bandera de Guatemala y un emoji de fuego.

Cabe recordar que esta fue la quinta anotación en 19 partidos de la competición liguera por parte del futbolista que debutó en la pasada Copa Oro con la camiseta nacional. Además, cabe recordar que solo hace un par de semanas, fue destacado como el jugador del partido en la copa. Esta temporada el jugador registra 1360 minutos jugados, en los que promedia 0.26 de cara a gol y 0.20 en cuanto a asistencias, esto según datos proporcionados por el sitio especializado, TheAnalyst.com.

Viendo hacia adelante, el ariete guatemalteco, volverá a la acción con su equipo el próximo sábado 16 de diciembre, cuando reciban en casa al Wycombe Wanderers a las 9 de la mañana, por la jornada 22 del campeonato.

Con cada gol, Mendez-Laing no solo eleva el estatus del Derby County, sino que también contribuye al orgullo y la esperanza de toda la afición guatemalteca en el ámbito internacional.