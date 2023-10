VIDEO | Penales no concedidos y fuera de lugar en el gol de Marc Guiu, las polémicas que dejó el Barcelona-Athletic Club

Este domingo le toca estar al cuadro de Xavi bajo el escrutinio, luego de vencer con el marcador más corto al equipo que maneja el exentrenador blaugrana, Ernesto Valverde.

Este partido se terminó decidiendo con un solitario tanto del juvenil de 17 años, Marc Guiu, quien se convirtió en el héroe inesperado de la tarde al vencer al portero de la selección española, Unai Simón.

Dando rienda suelta a la ilusión de los aficionados culés, quienes empiezan a dejar caer que los mejores jugadores del mundo se hacen en la masía, academia donde se formaron futbolistas de la talla de Iniesta, el hoy entrenador, Xavi o el astro del futbol mundial, Lionel Messi.

Entrando en materia, el primero de los reclamos en internet se produjo al minuto 8 con un encontronazo entre Gavi y el jugador vizcaíno, Vivian. El juvenil blaugrana chocó por la espalda a su rival, cuando este se encontraba solo con opciones de rematar un tiro de esquina, pero debido a la carga de Gavi, no pudo.

Luego, fue el turno para los culés, pues hasta en dos ocasiones reclamaron pena máxima, luego de que João Felix, también cayera dentro del área de los visitantes, esto pasada la media hora de juego.

#Barça #Athletic 🧱 Gavi choca por la espalda de Vivian en la tentativa de disputar el balón

Paredes choca por la espalda tratando de encimar a João Félix 🤏🏻En directo puede parecer un poco más la de Paredes a João que la de Gavi a Vivian ✅️ Jugadas parecidas, mismo criterio pic.twitter.com/wGVrJXQoNo — Mr. Asubío (@MrAsubio) October 22, 2023

Después, justo al filo del descanso, Nico Williams buscaba llegar a un centro enviado desde la derecha, pero no lo alcanzó con la cabeza debido a un tirón del portugués João Cancelo, quien lo sujeto de su camiseta.

Por cosas como estas, el FC Barcelona estuvo dos años sin que le pitaran un penalti en contra. Pero luego el relato te vende que es porque tienen mucho el balón y demás. Es surrealista. Que no os engañen. El negreirato sigue muy vivo. pic.twitter.com/CEEg3eEwoI — Alexis Rodríguez (@Alexis_RH_) October 22, 2023

Por supuesto, el único gol del partido tampoco se salvó de los alegatos. Sin embargo, estos se produjeron parte de madridistas, quienes compararon los goles que De Burgos Bengoetxea anuló ayer al Real Madrid con la anotación del joven Guiu. Aduciendo que el criterio con el que se toman las decisiones, no es el mismo, en función de la camiseta que el jugar en cuestión tenga puesta.

❌ Gol anulado al Real Madrid por "fuera de juego".

✅ Gol legal del Barcelona después de 10 segundos de revisión. ¡SIGAN, TODO OK JOSÉ LUIS! 👏 pic.twitter.com/IbVkFTtqKW — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) October 22, 2023

El gol de Marc Guiu es fuera de juego clarísimo. El Barcelona sigo teniendo a un Negreira en nómina. pic.twitter.com/7pRi72Z1G4 — Lavozgalactica (@Lavozgalactica) October 22, 2023

De esta manera, el árbitro central Martínez Munuera, al igual que sus asistentes en el VAR, quedan señalados de parte de los internautas en medio del llamado caso Negreira.

Este contexto ha provocado que clubes como el Sevilla, o el Athletic, se hayan negado a compartir la tradicional comida entre directivas que precede a los encuentros deportivos. Especialmente, los que se han producido en la ciudad condal.

El árbitro saca tarjeta a Gavi por cortar una contra sobre Sancet, pero no esta entrada de Romeu por detrás. pic.twitter.com/CC5HJZpgnf — Athletic Xtra (@AthleticXtra) October 22, 2023

En este apartado, Jon Uriarte, presidente del club bilbaíno, manifestó que a diferencia de lo que pasó con los hispalenses, su ausencia se debió al derbi femenino que enfrentó al equipo de chicas contra la Real Sociedad.

Por el otro lado, Xavi, en la rueda de prensa posterior al triunfo, se dedicó a “pedir” que no se presione ni a los árbitros, ni al estamento arbitral. “No me gusta que se condicione al Comité Técnico de Árbitros, todos miramos por lo nuestro, pero hay que dejarles trabajar y confío en la honestidad”, apuntó el entrenador azulgrana”, comentó.

🗣️ Xavi: "No es bueno condicionar tanto a un árbitro para que venga aquí con más presión" Grande míster. Son una MAFIA. pic.twitter.com/ctTd1YgJr5 — Mr. Desahogo 🔞 (@MrDesahogo18) October 22, 2023

Además, el antiguo motorcito de Terraza, comentó que no tiene miedo de “mirar en casa” y “darles confianza a los jóvenes”. “Tiene gol, tiene chispa, que personalmente me gusta. Hay que mirar en casa, yo no tengo problemas para ello. Hay que darles confianza, igual que me la dieron a mí. Cuando vemos que un chaval está preparado, al campo. A mí me sorprende que no están asustados. Los veo con una chispa, con unas ganas, como diciendo, ponme, ponme, que verás. Se la vi a Gavi, a Balde, a Fermín y se la he visto a Marc Guiu”, remarcó.