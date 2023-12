VIDEO | ¿Penalti o simulación? Rodrygo derribado por Ruibal deja a Soto Grado en el punto de mira tras el Betis-Real Madrid

La tensión aumentó cuando el equipo de Carlo Ancelotti, que tras la igualdad en el Benito Villamarín se mantuvo como líder provisional, reclamó un penalti que, según comentó el exárbitro, Alfonso Pérez Burrull, en programa ‘Marcador’ de Radio MARCA, “la acción de Ruibal no justifica señalar el punto de penalti” .

Además, la polémica que se apoderó del encuentro, también dividió opiniones sobre la decisión del colegiado, César Soto Grado, quien, a pesar de estar cerca de la jugada, no consideró que el contacto fuera lo suficientemente grave como para decretar penalti.

Sobre esto, Iturralde González, experto arbitral del diario AS y la Cadena SER, expresó en el Carrusel Deportivo: “No es una acción de VAR, no es blanco o negro. Es una jugada con muchísimas dudas, y en mi opinión, no es de VAR”.

Por su parte, el autor del gol del empate final entre merengues y béticos, Aitor Ruibal, protagonista involuntario de la controversia, comentó tras el partido: “Hay algo de contacto, pero creo que no es penalti. Le doy con la rodilla, pero… Es normal que cuando te encara tantas veces, alguna vez se te vaya. Me llevo su camiseta después de estar todo el partido detrás de él”.

💥 Ruibal responde a @GonzaloTortosa: "¿El penalti? Apenas he notado el contacto con Rodrygo, si no la pita el VAR por algo será…". pic.twitter.com/Mbwkmbbq5l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 9, 2023

🎙️ @aRuibal9, tras el empate ante el Real Madrid: 😆 "No tengo fuerzas ni para hablar" 🚀 "Siempre hablo con mi familia que le tengo que pegar, que tengo buen disparo" 😂 "Me llevo la camiseta de Rodrygo, un recuerdo de estar todo el partido detrás de él" 📺 #GolSports pic.twitter.com/OUa3gm71I0 — Directo Gol (@DirectoGol) December 9, 2023

En la misma línea, las trincheras de X, se encargaron de rememorar el incidente que protagonizó Soto Grado en un Real Madrid-Osasuna hace dos temporadas, cuando limitó drásticamente el tiempo de descuento, generando la indignación de jugadores como Ancelotti, Carvajal, Courtois y Butragueño. Recordemos que en aquella ocasión, Ancelotti incluso saltó al césped para cuestionar al árbitro castellanoleonés.

Penalti no pitado a Rodrygo en la primera parte, no lo entiendo. Si esto no es penalti, que vengan y me lleven preso ahora mismo.pic.twitter.com/zL6TZkkqfC — 𝐒𝐚𝐦𝐮 (@SamuuRM) December 9, 2023

También lo hicieron con otro episodio polémico desde el VAR, cuando Soto Grado anuló un gol a Marco Asensio por fuera de juego milimétrico en el Clásico de la temporada anterior, donde el Real Madrid perdió 2-1 ante el Barcelona. A pesar de dirigir al equipo de Ancelotti en 16 ocasiones, con un balance de 10 victorias, cuatro empates y dos derrotas, la actuación del árbitro sigue siendo objeto de debate por sus decisiones y criterios inconsistentes.

Las dos últimas visitas del Real Madrid al campo del Betis con Soto Grado como árbitro principal: ❌ Penalti a Rodrygo no pitado.

❌ Roja perdonada a Pezella por la entrada a Vinícius.

❌ Agresión a Camavinga.

❌ Penalti no pitado a Karim Benzema. TODO OK JOSÉ LUIS. 👏 pic.twitter.com/cmUAbTW2Er — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) December 9, 2023

Así, la incertidumbre persiste, ya que, según la opinión en redes sociales, la interpretación del árbitro fue clave en el devenir del encuentro. Además, el Betis también solicitó un penalti en una acción puntual entre Lucas Vázquez y Abde, misma que tampoco convenció a Soto Grado para marcarlo.

Penalti Clarisimo de Lucas Vasquez a Abde no pitado. pic.twitter.com/GMtGengLsZ — Eli21Xdd (@Eli21Xdd) December 9, 2023