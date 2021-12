VIDEO | Polémica entrada de Casemiro que lo deja fuera de enfrentar al Athletic por quinta amarilla

Ancelotti sobre Casemiro

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, opinó que roja a Casemiro “hubiera sido exagerar” después de terminado el cero a cero del Bernabéu.

“La roja iba a ser un poco exagerada. Creo que era justa la amarilla, pero no lo he visto. Yo creo que no es un problema de reemplazar a Casemiro, ya que puede jugar Camavinga. Nos falta la banda derecha y tengo que pensar para el partido del miércoles”, explicó el entrenador que tiene líderes a sus dirigidos esta temporada.

También se refirió a la baja del croata Luka Modric por el Covid-19 que le obligó a jugar con el uruguayo Fede Valverde como su reemplazo.

“Es un jugador muy importante para nosotros. La semana fue rara, pero el equipo lo ha intentado y ha estado comprometido. Tenemos que cuidarnos, como todo el mundo, porque la salud es lo más importante y todos juntos tenemos que luchar contra este virus”, explicó.