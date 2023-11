VIDEO | Rayo Vallecano deja ir la victoria y regala el empate al Barcelona con un autogol de Florian Lejeune

Por su parte, para los de Xavi, visitar Vallecas no había sido fácil, pues en sus dos últimas visitas habían perdido. Sin embargo, nunca habían hilado tres partidos cayendo frente a los vallecanos en el máximo circuito español.

Así, con esto en mente, los culés saltaron a la cancha, con la novedad del regreso de Frenkie de Jong, además de Lamine Yamal y el joven portero Iñaki Peña en la titular. Recordemos que Peña estaba reemplazando a Ter Stegen tras su lesión en el parón FIFA.

En esta línea, la primera ocasión llegó para los dueños de casa, cuando al minuto 9, Óscar Valentín perdonó el primer tanto del partido. De Jong perdió la pelota por la presión de sus rivales, Óscar Trejo la recuperó y pasó para Valentín, pero a su remate le faltó potencia y colocación.

Después, pasada la media hora, Pedri recibió tarjeta amarilla por machucar a Unai López. El mismo López se hizo grande, instantes después, al conseguir el 1-0.

Al 39, Vallecas se puso de pie celebrando el tanto de López que llegó como consecuencia de una falta sobre el costado de la derecha. Tras el rechazo de la zaga culé, Trejo intentó sobre el semicírculo, pero su disparo lo rechazó Iñigo Martínez. Luego del rechace, la pelota le quedó a modo a López para que con un trallazo venciera al joven Peña.

Luego de la reanudación, Oriol Romeu fue amonestado por agarrar a Jorge Frutos, por lo que Xavi decidió cambiarlo para meter a Ilkay Gündoğan. Del mismo modo, salió Ferran para darle ingreso a João Félix.

Al 56, el Barsa pudo igualar, pero un cabezazo de Pedri, a centro de Lewandowski, se fue muy alto.

A quince minutos del final, un balón en el poste, amargó de nuevo a la visita. En esta ocasión fue el intento del brasileño Raphina quien estrelló un zurdazo raso en el palo del portero local, Stole Dimitrievski.

Finalmente, al 82, el infortunio de Florian Lejeune terminó por regalar el 1-1 ante los blaugranas, pues introdujo en propia puerta un centro que Lamine Yamal le había enviado al polaco Lewandowski.

Barcelona scores to make it 1-1 against Rayo Vallecano away from home thanks to a Florian Lejeune own goal. ❌🇫🇷pic.twitter.com/eh4wnqqkO4

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 25, 2023