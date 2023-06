VIDEO | “Ridículo de México”: Estados Unidos golea al Tri en la Liga de Naciones en un partido con 4 tarjetas rojas

Pulisic, el delantero del Chelsea, logró los primeros dos goles en los minutos 37 y 46 y el ariete mexicano-estadounidense Ricardo Pepi sentenció en el 79 un partido lleno de trifulcas en el que hubo dos expulsiones por bando.

La Selección de Estados Unidos, que en 2021 ganó la primera edición de este torneo venciendo en la final a México, tendrá sensibles bajas en el partido por el título ante Canadá, que se impuso en la otra semifinal por 2-0 a Panamá.

El mediocampista Weston McKennie y el lateral Sergiño Dest no estarán el domingo por las rojas directas que vieron ante México, que a su vez sufrió las expulsiones de César Montes y Gerardo Arteaga como parte de los intentos del árbitro de zanjar las numerosas disputas entre ambos equipos.

Aficionados y periodistas han criticado a México por las actitudes antideportivas, su falta de futbol y por los gritos homofóbicos de parte de los seguidores del Tri.

“Ridículo de México en el terreno y de sus aficionados en la grada”, señaló MisterChip.

Cesar Montes received a red card for this foul on Balogun and Weston McKennie also received a red card for his reaction to the play. pic.twitter.com/mjrwgzrVRr

— ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2023