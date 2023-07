VIDEO | Rubio Rubín vuelve con un gol para el Real Salt Lake en la Leagues Cup

Rubio había sufrido una lesión durante la Copa Oro 2023 mientras se encontraba concentrado con la Azul y Blanco, eso no había permitido que el delantero pudiera ser tomado en cuenta con su equipo hasta el partido de este sábado.

El guatemalteco ingresó al minuto 71’ en el lugar de Diego Luna y al 88’ se hizo presente en el marcador con una anotación de centro delantero total.

AND we did it being down a man pic.twitter.com/oKbL2EPkCs

— Real Salt Lake (@realsaltlake) July 23, 2023