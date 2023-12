VIDEO | Sergio Ramos y ‘Los Yakis’: Juntos en “No me contradigas”, un grito musical contra los rumores

“Se te va la vida y tú no te das cuenta y poquito a poco te vas muriendo de pena. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar, lo primero es la familia, la salud y la libertad”, canta Ramos, revelando su faceta de vocalista.

Este sencillo no solo marca un nuevo capítulo en la vida artística del ex del Real Madrid, sino que también zanja los rumores que circulaban sobre la relación entre el futbolista y la presentadora Pilar Rubio. A pesar de los comentarios previos, la pareja ha mantenido una postura pública de bienestar.

Durante los 11 años de relación, Ramos y Rubio han enfrentado constantes rumores de ruptura. Aunque se casaron en 2018 para contrarrestar las especulaciones, este mes los rumores resurgieron. La revista Lecturas incluso presentó un testimonio de una fuente cercana a la pareja sugiriendo que “cualquier cosa puede pasar”.

En el ámbito deportivo, el cuatro veces ganador de la Copa de Europa vestido de blanco ha destacado esta temporada con 14 partidos disputados con los hispalenses y tres goles convertidos entre la Liga y la Champions.

Sin embargo, su regreso a España después de su paso por el PSG ha estado marcado por ausencias, lesiones y una expulsión reciente ante el Villarreal el 3 de diciembre.

-Desata la furia colchonera-

Durante el partido de este sábado, entre el Sevilla y el Atlético de Madrid, disputado en el Wanda Metropolitano, Sergio Ramos, desató la furia de los aficionados colchoneros durante el calentamiento previo al pitido inicial.

Esto porque en la salida del vestuario, el defensor, tuvo la descortesía, según los fieles rojiblancos, de ver el escudo del otrora cuadro del Vicente Calderón y pararse sobre él antes de saltar al terreno de juego.

Los escudos NO se pisan @SergioRamos

Ahora estás en el Sevilla un equipo con valores no sigues en tu asqueroso PSG o Real Madrid pic.twitter.com/a9TeWAD2pp — 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐒𝐄𝐕𝐈𝐋𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 👑 (@PasionSFC7) December 24, 2023

Este extracto fue capturado por los internautas y lo llevaron a las trincheras de “X” para desahogar su frustración con el rival, quien representa doble amenaza para los de Luis Aragonés, pues fue el villano de las finales de Champions League, en Lisboa y Milán, las cuales terminó ganando con el Real Madrid.

Algunos, fanáticos, lo criticaron aduciendo falta de señorío, usando de ejemplo al jugador revelación del máximo campeón europeo, Jude Bellingham, quien sí mostró “respeto” y esquivo el escudo el pasado septiembre cuando fueron derrotados por los hombres de Diego Simeone 3-1.