VIDEO | ¡Triunfo épico de Nathaniel Mendez-Laing! Gol y asistencia clave para el Derby County en la League One

Antes, en el minuto 66, el habilidoso jugador provocó el autogol de Jack Hunt para abrir el marcador. Recibiendo cerca del centro del campo, ganó la línea de fondo y centró al medio, resultando en el desvío del defensor contrario.

Este triunfo destaca la importancia de Mendez-Laing en el Derby County, donde marcó su cuarto gol en la Football League One y el quinto en la temporada, consolidando al equipo en la sexta posición, en posición de playoff, con 30 puntos.

A goal and assist from Nathaniel Mendez-Laing fire us to our third league win on the spin! 🙌#DCFC #dcfcfans pic.twitter.com/XZXvVbD8iC

— Derby County (@dcfcofficial) November 25, 2023