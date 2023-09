VIDEO | El increíble gol al 95 del portero de la Lazio que evita la derrota ante el Atlético de Madrid en Champions

Provedel subió a un tiro de esquina para rematar una de las últimas acciones ofensivas del partido, sorprendiendo a todos ya que con un potente testarazo envió el balón al fondo de la portería defendida por Jan Oblak.

El italiano aseguró tras el final del partido que “no se lo podía creer“, y que no era consiente de lo que logró este 19 de septiembre.

“Creo que todavía no me he dado cuenta, el fútbol en las cosas buenas y malas es rápido y veloz, pero esta noche estoy disfrutando“, dijo a Sky Sports Italia en zona mixta.

El tanto fue vital para la Lazio, que hizo su retorno a la Liga de Campeones de Europa tras no estar presente en los últimos tres años.

“Por desgracia no hemos ganado“, lamentó. “Pero para hacer una broma, diré que había estudiado a Immobile“, sentenció entre risas el hombre de la noche en Roma.