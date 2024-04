Iñigo Martínez vivió un momento accidentado a su salida del entrenamiento de la Ciudad Deportiva del FC Barcelona ya que terminó retando a un joven aficionado que le insultó cuando procedía a abandonar en su vehículo las instalaciones del conjunto culé.

"La última vez que me llamas tú tonto, ¿me has oído? La última vez que me llamas tonto. La última que me insultas. Y tu amigo lo mismo, te aviso", fueron las palabras que soltó el defensor central ante un joven que según medios españoles tiene por costumbre esperar en las afueras de la Ciudad Deportiva del equipo azulgrana en busca de algún video viral.

"Y no vayas de chulo, porque me cago en Dios", terminó por decir un enfurecido Iñigo Martínez que no tuvo reparo en ocultar su molestia.

En el video que se hizo viral en redes sociales se observa como el defensa español se baja de su vehículo va en busca del joven que no muestra temor en acercarse al enojado futbolista.

Según reportes de los medios españoles esta situación no es ajena para los futbolistas de los equipos en España ya que son muchas las personas que a diario acuden a las puertas de la Ciudad Deportiva en busca de videos que obtengan viralización en redes sociales.

Los jugadores incluso han llegado a denunciar insultos y faltas de respeto con la intención que estos pierdan sus casillas, tal y como sucedió con el defensa del Barcelona.

Este mismo año pasó también con otro de los jugadores con tareas defensivas del Barcelona; Joao Cancelo protagonizó un episodio con un joven al que acusó de "pesado" y de que buscan obtener autógrafos con la intención de vender las camisolas firmadas.

"En primer lugar no son aficionados, son chavales de 20 años que están ahí todos los días, ya sea en la puerta del centro de entrenamiento o cuando estoy con mi hija en el parque o con una simple cena con mi novia", dijo en su momento el portugués Cancelo vía Instagram.