VIDEO | Vinicius, Dimitrievski y Rüdiger en el centro de la polémica que dejó el Real Madrid – Rayo en el Bernabéu

Al ver esto, Vini, autor de dos goles en nueve partidos de liga esta temporada, se molestó de manera visible y buscó confrontar al portero rayista, a quien increpó diciéndole hasta en dos ocasiones: “¡tú y yo, fuera!”.

Tan pendejo que es, muchacho Dimitrievski te coge y tienes que correr más que un avestruz🥶😂

Vinicius, a Dimitrievski: "Tú y yo, fuera" 👀 Las cámaras de Movistar+ captaron una discusión durante el encuentro entre el jugador brasileño y el portero del Rayo Vallecano

Esto quedó en evidencia por las imágenes que se compartieron en redes sociales, tanto, por parte de la televisora que tiene los derechos de transmisión, Movistar +, como de los aficionados que estaban pendientes de la jugada en cuestión.

Por situaciones como esta le ponen a Vinicius la etiqueta de provocador. Menos mal que Dimitrievski no sabe actuar porque sino Vinicius estaría expulsado y muchos madridistas que se creen el relato de los antis irían en su contra.

Sobre esto, el guardameta refirió en El Chiringuito que “lo de nos vemos fuera era de buen rollo. Si lo veo fuera le habría dado un abrazo. Lo de Vinicius son cosas del campo, es normal”.

El portero del @RayoVallecano, Dimitrievski, sobre el cruce de palabras con @vinijr 🤚 "Se queda todo dentro del campo" 😄 "Lo de vernos luego era de buen rollo"

Además, en declaraciones para la Cadena Ser, manifestó que “en ningún momento yo me tiro, si ves bien la imagen, el tobillo se me tuerce porque el campo está hacia abajo, es normal que se hable más de esto porque a la prensa les gusta hablar alboroto. También mi rodilla se mete para adentro y tampoco pasa nada cuando VInicius me da”.

@Dimitrievski1 zanja la polémica del #RealMadridRayoVallecano "En ningún momento me tiro, se me tuerce el tobillo y me preocupo por eso"

Cabe resaltar que esta no fue la única controversia de Vinicius en el encuentro. Durante la primera mitad, el brasileño recibió un codazo en la cara por parte del jugador ganés, Abdul Mumin.

El codazo a Vinicius, no han pitado ni si quiera falta.

Luego, en la segunda mitad, el brasileño marcó gol al 65, pero no valió porque el árbitro central consideró que su compañero, Joselu, estaba adelantado luego de peinar el balón para asistir al 7 madridista.

66' | Real Madrid 0-0 Rayo Vallecano ❌ GOL ANULADO A VINICIUS. Se encontraba en posición incorrecta Joselu

En la misma línea, al 74, fue amonestado por protestar de manera desmedida al juez, luego de que a Camavinga no se le señalara una serie de faltas, lo que desató la indignación desde las tribunas de X, antes twitter, por parte de la zona blaugrana. Esto fue porque, después de ver la amarilla, pareció golpear con su codo la cara a Isi, cosa que debió costarle la expulsión, según expresaron los aficionados culés.

Esta Liga es una broma, no ha pitado ninguna de estas faltas a Camavinga y la jugada ha terminado con amarilla para Vinicius. Simplemente la Liga española.

Codazo de Vinicius a Isi 1 minuto después de ver la amarilla. Una vez más, expulsión perdonada al jugador del Real Madrid. Sigan. 😓 #RealMadridRayo

Repasemos el partido de Vinicius hoy después de que le saquen la amarilla: Codazo a Isi Palazón

Encararse con el 4to árbitro

Múltiples protestas e insultos al árbitro principal

Manotazo en la cara a Dimitreski No le sacaron la segunda amarilla, si esto lo hiciera Gavi…. pic.twitter.com/ivbrbJiOsx — Ruben (@SirRuben30) November 5, 2023

Estas jugadas causaron que Vinicius sea tendencia en el mismo portal. Del mismo modo, hubo otros lances de juego que destacaron. Por ejemplo, en tiempo de descuento, cuando corría el 97, el alemán, Antonio Rüdiger, también fue amonestado por empujar de manera reiterada a Florian Lejeune.

Rüdiger dejó una imagen curiosa, pues en un momento del altercado, se vio como si fuera a darle una mordida a Lejeune, pues se le aproxima impetuosamente y tras rodearlo con los brazos le habla de manera enérgica cerca del oído.

vinicius codazo y rudiger sin comentarios.. opina tu

Después de este tuit sobre la violencia y Rudiger ….. ¿Te sigues PREGUNTANDO porque los Españoles no PAGAN por ver la liga?

Finalmente, una vez consumido el tiempo, Bellingham, quien no estuvo presente en el marcador para este partido, tras su doblete en El Clásico de la semana pasada, se quedó para saludar a su afición y al parecer, tuvo que ser separado para que su discusión con un futbolista del Rayo no pasara a más.