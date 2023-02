VIDEO | Xavi explota contra el arbitraje: “Es un penalti como una catedral. Es increíble”

El Barcelona dispuso de ocasiones de gol para ganar en el último tramo de partido. Y hasta hubo un posible penalti por manos de Fred. “Es un penalti como una catedral”, sentenció Xavi. “¿Cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán (ante el Inter en Liga de Campeones). Es increíble. Me parecen unas manos clarísimas”, añadió.

Para la vuelta en Manchester, el Barcelona no podrá contar con Gavi por sanción y, probablemente, tampoco con Pedri, que se retiró con una lesión muscular en la pierna derecha. La buena noticia la avanzó Xavi: “A Busquets seguramente lo recuperaremos para el domingo”. En cambio, dijo que a Ousmane Dembéle todavía no.

En cuanto a Raphinha, el autor del segundo gol azulgrana, que fue sustituido en el segundo tiempo y mostró su enfado, Xavi explicó que le parece “perfecta” la reacción de jugador.

“Lo entiendo perfectamente. Después me ha venido a pedir disculpas y le he dicho que lo entiendo. Les digo que se tienen que enfadar con el entrenador. Me parece muy bien. Yo lo veo muy positivo”, consideró sobre este asunto.

Por otro lado, preguntado por la repercusión que está teniendo el ‘caso Negreira’, Xavi se volvió a remitir al comunicado del club y dijo que él “en ningún momento quiere ganar con trampa”, que si alguna vez “viera eso” se iría “para casa”.