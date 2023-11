VIDEO | Xavi: “Luego me dicen que busco excusas, pero es penalti claro”

“La segunda parte la mentalidad fue buena, pero ya había una urgencia. Eso tenía que haber pasado dese el primer minuto”, comentó el técnico azulgrana, que volvió a reiterar la necesidad del cambio de mentalidad para ganar títulos.

“La temporada pasada ganamos la Liga y la Supercopa y eso te hace bajar inconscientemente la mentalidad y yo es lo que no debo permitir. Tenemos que dar más si queremos ganar la Liga y títulos. Hoy hay que quedarse en que la primera parte no fue buena y lo que hicimos en la segunda debimos hacerlo antes porque si en vez de adelantarse el Rayo te adelantas tú el partido cambia”, apuntó.

Preguntado por el posible penalti de ‘Pacha’ Espino sobre Raphinha en el tiempo añadido de la segunda parte, Xavi fue tajante.

PENALTI A RAPHINHA NO SEÑALADO‼️pic.twitter.com/L540lui2EV — Zona Blaugrana (@ZB_Media_01) November 25, 2023

“Luego me dicen que busco excusas, pero es penalti claro, me lo dice todo el mundo. Hemos visto la imagen, pero vemos que esta temporada las acciones que tienen que interpretar los árbitros salen cruz. No nos sale cara. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos mejorado en la segunda”, manifestó.

“Aun así hemos tenido ocasiones para llevarnos los tres puntos”, comentó Xavi, y subrayó: “Hay críticas y lo entiendo perfectamente, pero podemos dar la vuelta y mejorar”.