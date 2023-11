VIDEO | #XaviOut: Aficionados exigen un giro tras las continuas excusas del técnico del Barcelona

Y este sábado ante el hartazgo de los fanáticos, tras el 1-1 ante el Rayo Vallecano, cortesía del defensor rayista, Florian Lejeune, quien con un autogol evitó una nueva derrota culé, resalta entre el poco rendimiento en el campo y las excusas del técnico. Por lo que, los soldados del ejército desarmado de Cataluña (como se refería al Barsa el escritor español Manuel Vázquez Montalbán), cansados de justificaciones, exigen un cambio con la etiqueta #XaviOut desde las trincheras de X.

La polémica se viene intensificando desde el triunfo 2-1 sobre el Alavés, donde Xavi, una vez más, señaló factores externos. Desde el césped hasta el sol, las excusas han desgastado la paciencia de la afición que busca un Barcelona más fuerte.

Las redes se llenan de memes que satirizan las constantes explicaciones de Xavi. Las críticas se centran en su manual de excusas, cuestionando su impacto en la moral del equipo. Los seguidores exigen un enfoque más proactivo y con menos excusas, por lo que lo retratan como payaso, miembro de Al Qaeda o simplemente un mediocre.

La etiqueta #XaviOut se propaga en las redes como un llamado a un cambio en la dirección técnica y la afición espera que la directiva tome nota de su frustración y considere opciones para revitalizar el espíritu del equipo.

Entre esas opciones hay quienes ya barajan nombres como, el alemán, Hansi Flick, por quien claman antes de que se ocupe con el Manchester United. También salió el nombre del italiano, Antonio Conte, o hay quien incluso nomina al ex del Real Madrid, Zinedine Zidane.

hear me out #XaviOut pic.twitter.com/TlXwwpInHz

Esto contrasta con la información que hace unos días, el periodista de El Chiringuito, José Álvarez, divulgó acerca de que el candidato más próximo a relevar al “jardinero”, como se lo conoce al todavía DT blaugrana, es el mexicano, Rafael Márquez.

De esta manera, la temporada continúa, y la presión sobre Xavi Hernández aumenta con cada partido y cada conferencia de prensa que brinda.

Ya cansa está situación en Barcelona, y no es solo cosa de culpar a los árbitros. El equipo no juega a nada y Xavi no parece darse cuenta que su táctica es sencilla de adivinar. No hay replanteo. No hay garra. A estás alturas ya no se si culpar a Xavi o a los jugadores.#XaviOut pic.twitter.com/8WboV6qRt6

— Jorge CL (@Jorge_CL_LP) November 25, 2023