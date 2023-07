VIDEOS | El Barcelona le propina una goleada 3-0 al Real Madrid en un caliente “El Clásico”

El equipo de Carlo Ancelotti sigue sin derrotar a su eterno rival en las giras por Estados Unidos después de que en 2017 cayeran por 3-2 en Miami y el año pasado por 1-0 en Las Vegas.

Con el gol que abrió el marcador, Dembélé reivindicó su valor en una semana en que se ha reportado un fuerte interés del Paris Saint-Germain por contratarle.

El PSG piensa en el extremo francés como recambio de Kylian Mbappé si se concreta su salida en las próximas semanas, con el Madrid al acecho.

El ‘Clásico’ de Dallas volverá a avivar el debate sobre la falta de un delantero centro que sustituya a Karim Benzema.

El Madrid erró muchas más ocasiones que su rival para desesperación de sus miles de aficionados en el estadio, donde se desplegó el techo retráctil para evitar las altas temperaturas del exterior que rondaban los 40 grados.

El choque vivió varios momentos de tensión y hasta tres futbolistas fueron sustituidos por problemas físicos en la primera mitad, el madridista Mendy y los barcelonistas Christiansen y Gündogan, el fichaje estrella de esta temporada.

Dejando en el banco a Kroos y Modric, el técnico Carlo Ancelotti envió de inicio una presión alta para aprovechar el enorme despliegue físico de sus jóvenes mediocampistas, incluido Jude Bellingham.

El inglés, principal contratación blanca, entró poco en juego en medio de un poblado centro del campo en el que Xavi Hernández también colocó cuatro piezas.

Cuando superaba la primera barrera, el Barcelona se asomaba con peligro al área rival especialmente con las arrancadas de Dembélé.

Tras una potente volea al larguero de Oriol Romeu, otro fichaje para esta temporada, el primer gol llegó en una fabulosa jugada de estrategia desde una falta lateral.

Dembélé se colocó junto a la pelota y, después de que Gundögan se la entregara a Pedri, el extremo francés la volvió a recibir desmarcado para remachar con un fuerte disparo cruzado.

Solo cinco minutos después, el Madrid pudo empatar con un penalti señalado por manos del uruguayo Araujo pero Vinicius estrelló el lanzamiento contra el larguero.

El Madrid, que llegaba como favorito al choque tras ganar sus dos amistosos, trató de subir el ritmo ante un rival con un partido menos y muchos jugadores saliendo recientemente de un brote de gastroenteritis.

Xavi Hernández, que el miércoles protestó por un exceso de intensidad del Arsenal, vio cómo la temperatura se elevaba sobre el césped y Tchouameni, Camavinga y De Jong vieron tarjetas amarillas por fuertes entradas.

Tras esta última se formó una tangana entre numerosos jugadores que por poco acaba con el árbitro por el suelo.

El Madrid trató de apretar antes del descanso pero Ter Stegen neutralizó dos grandes oportunidades de Rodrygo mientras Vinicius y Bellingham lanzaron a los postes en la misma acción.

La madera volvió a salvar al Barça en el arranque de la segunda mitad con un misil al larguero de Tchouameni.

El Madrid siguió acechando el arco de Ter Stegen, con varias ocasiones de Vinicius, incluido otro disparo al palo, pero el Barça fue implacable frente a Courtois.

Took the kids to #ElClásico and all we got was a 3-0 win. pic.twitter.com/AaxOowc8Lf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2023