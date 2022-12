Viejos recuerdos y sentimientos: Cristiano Ronaldo, tras quedar fuera de Qatar 2022, se entrena en la Ciudad Deportiva del Real Madrid

Es la primera vez que Cristiano se entrena tras quedar eliminado de la Copa del Mundo con la Selección de Portugal tras perder frente a Marruecos por 1-0.

Qatar 2022 sería el último Mundial de CR7 con Portugal, poniendo fin a una carrera de más de 16 años representando a su combinado nacional con el que pudo alzar una Eurocopa en 2016.

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch 🚨⚪️ #Ronaldo

As revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2022