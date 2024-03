Días después del altercado ocurrido en la Champions League, el jugador brasileño, pareció repetir la misma conducta que tuvo contra los Red Bulls de Leipzig en el Santiago Bernabéu, cuando empujó por el cuyo a su capitán, Willi Orban.

Recordemos que el miércoles pasado, Orban chocó con Vini, en la segunda mitad, cuando el brasileño resintió una entrada del futbolista rival. Esta reacción le costó la amarilla, lo cual desató una lluvia de críticas sobre él. Ese día el brasileño abrió el marcador y justo Orban, fue quien decretó el 1-1 final en la vuelta de octavos de final, la cual vio clasificar al cuadro de Chamartín.

De manera similar, el brasileño fue el encargado de romper la paridad inicial este domingo en la Castellana frente al RC Celta, que es dirigido por Rafael Benítez.

En los primeros 20 minutos, el exFlamengo, remató al fondo del arco visitante tras un córner que había cabeceado en primera instancia, su compañero, el alemán, Antonio Rüdiger.

Después, comenzando el segundo tiempo, al 54, ocurrió el problema que molestó a Vinicius. En una cabalgata del 7 madridista, el defensor, Javier Manquillo, intentó frenarlo tomándolo de la camiseta. Sin embargo, su esfuerzo fue insuficiente y este terminó cayendo en lugar de su objetivo. A su auxilio llegó el exhombre del Barcelona, Mingueza, quien recurrió a la misma maniobra de sujetarlo por la parte posterior de la camiseta, intentando frenarle.

Vinicius, molesto, quiso quitárselo de encima, por lo que también cayó al suelo, pero, al ponerse de pie, fue a por el descarte de Xavi Hernández y lo empujó de manera similar a como sucedió a mitad de semana con Orban. Esto molestó a la gente en redes sociales, quienes procedieron a tuitear la jugada, señalando que debió haber sido expulsión para el conjunto de Carlo Ancelotti.

Tras el altercado, el central, les mostró amarilla a ambos involucrados. Luego, al 79, los blancos encontraron tranquilidad en el segundo tanto, producto de un fuerte cabezazo de Rüdiger. El tercero llegó diez minutos después, en un autogol de Carlos Domínguez, y el cuarto, lo puso la joven promesa turca, Arda Güler, a pase del exBetis, Dani Ceballos.

Con esta victoria, el equipo de Ancelotti, sigue en lo más alto de la clasificación con 69 puntos, a siete de distancia del segundo, el Girona, que ayer sábado venció al Osasuna. En tercer lugar, va el Barcelona con 61 unidades, producto de su triunfo por la mínima el viernes ante el Mallorca.

La próxima semana el Madrid visita Pamplona, el sábado 16 a las 9:15 de la mañana (hora guatemalteca), ese mismo día, el Girona visita al Getafe a las 11 y el domingo 17, el Atlético de Madrid se enfrentará al Barcelona en el Wanda Metropolitano.

