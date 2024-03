Vinícius Jr atendió este lunes 25 de marzo a medios de comunicación en la previa del partido entre Brasil y España que se jugará el martes 26 a las 14:30 horas. En un momento durante el evento ante la prensa el delantero rompió a llorar al ser preguntado sobre el racismo que ha sufrido en estadios en España.

Brasil se instaló hace unos días en Madrid en donde jugará contra España en el estadio Santiago Bernabéu y una de las principales figuras del encuentro será el delantero del Real Madrid, Vinícius Junior quien ha sido en los últimos tiempos una figura en contra del racismo.

El futbolista atendió a los medios en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y declaró que la lucha contra el racismo está más viva que nunca.

"Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar", dijo.

"Es algo muy triste que viene pasando en cada partido, en cada día, en cada partido mío. También digo que no soy solo yo, no es solo en España, es en todo el mundo. En mi país hay dificultades por ser negro, siembre escogen a un blanco. A mi padre también le pasaba, no le contrataban por su color de piel. El racista es libre, no es denunciado", expresó.

Sobre como se sentirá al jugar en el estadio que es su casa con su club pero vistiendo los colores de su país resaltó que espera mucho apoyo.

"A todos los jugadores de España les agradezco su apoyo. No solo es en España, en general hay mucho racismo Siempre he pensado que la Fifa, Conmebol, Uefa. etc, puede hacer más cosas".

"Va a ser un sueño hecho realidad poder jugar en mi casa, en España, con mi selección. Hace mucho que no nos enfrentamos, espero un partido como el de Inglaterra, muy completo".

"Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan", añadió.