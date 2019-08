Wayne Rooney deja la MLS y será entrenador-jugador en el Derby County

El atacante, que juega actualmente en el DC United de Estados Unidos, se comprometió 18 meses (más un año opcional) con los ‘Rams’, y llegará a Inglaterra cuando termine la temporada de la MLS.

El máximo goleador de la selección inglesa, de 33 años, tenía contrato con los estadounidenses hasta el final de la temporada 2021 de la MLS. Ninguno de los dos equipos ha desvelado el coste del fichaje.

“Además de firmar un contrato de jugador con el Derby, Rooney se unirá al club en calidad de entrenador y continuará desarrollando sus capacidades como técnico en vista de una carrera de mánager”, precisó el equipo inglés.

Rooney se integrará en el cuerpo técnico del actual entrenador del club, el holandés Phillip Cocu, que llegó a principios de verano (boreal) tras la marcha de Frank Lampard al Chelsea.

Según el propietario del Derby County, Mel Morris, Rooney se encargará particularmente “del desarrollo de los jóvenes jugadores salidos del centro de formación, que progresan al primer equipo”.

“Aunque la decisión de mudarnos fue difícil de tomar, la familia lo es todo para nosotros y deseábamos este cambio para estar más cerca de la gente que queremos en Inglaterra”, explicó Rooney en un comunicado del DC United. “La oportunidad de volver a casa y dar el paso a mi carrera como entrenador fue el factor que me hizo tomar esta decisión”, añadió.

